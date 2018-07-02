Вступил в силу закон о лишении прав за алкоголь в крови
2 июля 2018 13:17
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Сегодня, 2 июля вступил в силу закон, который позволяет привлекать водителей к ответственности за употребление алкоголя на основе анализа крови. Наказание последует в случае обнаружения более трёх десятых грамма спирта на литр крови. Нарушителю грозит лишение водительских прав 1,5-2 года и штраф 30 тысяч рублей.
При этом новый закон не меняет ранее установленную норму для определения факта употребления алкоголя за рулем (16 сотых миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха), передает Радио Маяк.
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