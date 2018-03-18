Все российские регионы приступили к голосованию на выборах президента
18 марта 2018 11:10
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Участки закроются в 20 часов, после чего начнется подсчет голосов.
Возможность следить за процедурой голосования и подсчёта голосов обеспечат 46 тысяч камер.
Всего по стране сегодня будет работать более 97 тысяч избирательных участков и еще около 400 – за рубежом. Как и в день тишины, в день выборов запрещена любая агитация за кандидатов и политическая реклама.
В соответствии с законом голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. ЦИК начнет оглашать результаты выборов после девяти вечера по московскому времени, когда завершится голосование в Калининградской области. При этом выборы еще будут продолжаться для россиян, находящихся в странах Северной и Южной Америки.
Выборы президента России проходят в седьмой раз. Глава государства избирается на шесть лет. За президентский пост борются восемь кандидатов, передает Радио Маяк.
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