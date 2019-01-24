Впервые за 10 лет зафиксирована убыль населения России
24 января 2019 11:00
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Численность постоянного населения России в 2018 году сократилась впервые за 10 лет, говорится в отчёте, опубликованном на сайте Росстата.
Так, согласно статистике, 1 января 2018 года численность россиян составляла 146 миллионов 837 тысяч человек, а уже 1 января 2019 года она составляла 146 миллионов 793 тысячи человек, что приблизительно на 87 тысяч меньше.
Последний раз падение числа россиян фиксировалось лишь в 2008 году, после чего численность населения постоянно росла. Например, в 2017 году прирост составлял более 76 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Россия приближается к демографической яме из-за того, что в детородный возраст вступают родившиеся в 90-х годах прошлого столетия. Рождаемость тогда была на низком уровне из-за сложной ситуации в стране, пишет Лайф.
pixabay.com
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