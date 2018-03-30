Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

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Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1В» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.В установленное время космический аппарат Минобороны России был выведен на расчетную орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2525».Пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В», летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск РКН «Союз-2.1В» был успешно проведен в 2013 году.Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие тринадцать лет с северного космодрома проведено 33 пуска ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в, сообщает сайт Минобороны РФ.