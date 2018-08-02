Воздушно-десантные войска отмечают 88-летие со дня основания
2 августа 2018 09:15
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Воздушно-десантные войска отмечают сегодня 88-летие со дня основания. Как рассказали в Минобороны, 2 августа в Москве, а также во многих городах страны традиционно пройдут праздничные гулянья, акции для детей и молодежи, показательные выступления десантников.
Командующий ВДВ Андрей Сердюков в поздравлении личному составу и ветеранам крылатой гвардии отметил, что именно этот вид войск всегда решал самые сложные и ответственные задачи в России и за ее пределами. Он подчеркнул, что сейчас благодаря господдержке продолжается дальнейшее совершенствование и развитие ВДВ как основы войск быстрого реагирования.
Командующий также отметил, что «нынешнее поколение воинов-десантников следует героическим традициям своих предшественников, продолжает проявлять высокий профессионализм, мужество и отвагу при выполнении поставленных задач, в том числе по борьбе с международным терроризмом в Сирии», передает Радио Маяк.
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