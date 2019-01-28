Возбуждено уголовное дело после кражи картины Куинджи из Третьяковки
28 января 2019 09:27
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Московские полицейские возбудили уголовное дело после кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. Статья – «Хищение предметов, имеющих особую ценность. Волк добавила, что полицейским удалось установить приметы подозреваемых в похищении полотна. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. Подозреваемых сейчас ищут.
Картина Куинджи обычно хранится в Русском музее Петербурга. В Москву её привезли на выставку работ великого пейзажиста.
Ранее сотрудники охраны во время видеонаблюдения за экспозицией увидели, что преступники сняли полотно со стены одного из залов и скрылись.
Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что похитителей было двое, возможно, у них были сообщники. Не исключено, что они похитили картину по заказу. Если полотно не обнаружат в России, его объявят в международный розыск для включения в специальную базу Интерпола. Как уточнил источник в правоохранительных органах, оценочная стоимость картины – около 1 млн долларов, передает Радио Маяк.
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