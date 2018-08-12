Военные летчики отмечают 106-летие со дня создания Военно-воздушных сил России В День ВВС
12 августа 2018 12:04
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Гриф секретности снят с целого ряда приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков.
Особое место среди них занимает копия рукописного приказа Сталина бомбить Берлин в августе 1941 года. Кроме того, опубликован уникальный иллюстрированный альбом с характеристиками живучести боевых самолетов того времени, передает Радио Маяк.
Кроме этого, опубликованы документы с подробностями подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых ранее не придавались огласке. На сайте ведомства также размещены уникальные аналитические документы о живучести боевых самолетов того времени.
pixabay.com
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