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Во время парада ВМФ в Петербурге катер снесло на опору моста

30 июля 2018 11:45
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Во время парада ВМФ в Петербурге катер снесло на опору моста
После инцидента катер продолжил движение

Десантный катер типа «Серна», который участвовал в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ 29 июля в Петербурге, столкнулся с опорой моста во время прохождения в парадном строю. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на видеозапись инцидента, сделанную RT.

По информации издания, катер снесло течением от идущих перед ним кораблей, и он навалился левым бортом на опору Благовещенского моста. После столкновения с опорой катер выровнял курс и продолжил движение в парадном строю.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что «никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей 29 июля по акватории Невы во время Главного военно-морского парада не было» (цитата по «Интерфаксу»).

Участниками Главного военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте стали более 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также более 30 самолетов и вертолетов, пишет РБК.

Скриншот из видео (Фото: Денис Королев / Youtube)


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