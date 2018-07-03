Власти отказались выступить в поддержку запрета на возврат нереализованных продуктов
3 июля 2018 12:42
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Правительство отказалось поддержать выступить законопроект о запрете на возврат нереализованной продукции поставщикам. По данным РБК, чиновники посчитали, что принятие таких мер не оправдано в отношении продуктов всех категорий.
По словам представителя Зампреда правительства Дмитрия Козака Ильи Джуса, законопроект требует серьезной доработки ко второму чтению. Рассмотрение текущей версии документа проходило на совещании у Козака, в котором также приняли участие представители розничных сетей и профильных министерств.
По информации представителей Правительства, планируется ограничить перечень товаров, которые нельзя возвращать поставщикам, только социально значимыми продуктами, срок годности которых составляет до десяти дней. Таких товаров не более 24, в том числе говядина, молоко, хлеб, сливочное масло, картофель и др. «Именно эти продукты производятся местными производителями, в защиту интересов которых выступает Яровая», — пояснил представитель Правительства.
В Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что сейчас законопроект не предлагает конкретных категорий продукции или сроков, на которые распространяется запрет. Согласно пояснительной записке к законопроекту, возврату не подлежит товар, «не проданный по истечении определенного срока».
Минпромторг и Минсельхоз по итогам совещания подготовят отзыв на законопроект. Ведомственная экспертиза также должна быть учтена во втором чтении.
Ирина Яровая предложила внести поправки в закон «О торговле» и «О развитии сельского хозяйства» в январе 2018 года. «Это прямые потери продукции, не реализованной по вине торговых сетей, являющихся собственниками этой продукции. А убытки несет производитель», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.Среди депутатов, позднее поддержавших внесённые изменения , оказался и И. Станкевич - депутат Госдумы от Самарской области.
По мнению представителя АКОРТ, от запрета на возврат просроченных продуктов пострадают сами производители. Если ретейлеры будут сокращать объемы заказа, общие потери рынка, по подсчетам АКОРТ, могут составить около 100 млрд руб. Небольшие поставщики будут сокращать производство, сотрудников и медленно уходить с рынка, считают в ассоциации. По итогам 2017 года оборот всей розничной торговли составил, по данным Росстата, 29,8 трлн руб.
Чтобы решить проблему, нужно создать стимулы для сетей проводить больше распродаж в благотворительных проектах вместо утилизации, считает участник совещания. По его словам, для отказа от возврата придется вносить поправки в налоговое и экологическое законодательство, это потребует переходного периода.
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