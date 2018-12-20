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Владимир Путин сегодня соберет большую пресс-конференцию

20 декабря 2018 09:24
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Владимир Путин сегодня соберет большую пресс-конференцию Она начнётся ровно в полдень по Москве.
Она начнётся ровно в полдень по Москве.

Владимир Путин сегодня соберет традиционную большую пресс-конференцию. Она станет первой с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года. По прогнозу пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на этот раз на первый план выйдут вопросы экономики и международные проблемы, в том числе – российско-американские отношения, передает Радио Маяк.

По мнению представителя Кремля, важное место займет и проблематика регионов, поскольку традиционно большинство получивших аккредитацию журналистов – представители субъектов, а региональная повестка дня зачастую отличается от федеральной. Песков уверен, что задача большой пресс-конференции – использовать максимальное представительство СМИ для того, чтобы через них "довести до людей мнение президента, его оценку тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей".

Кроме того, по итогам общения главы государства с журналистами ряд вопросов и обсуждение путей их решения отражаются в перечне поручений президента. Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в Центре международной торговли. Она начнётся ровно в полдень. Аккредитовано рекордное число журналистов – 1700 человек.
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