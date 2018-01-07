Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан
7 января 2018 10:39
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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и граждан страны, отмечающих этот праздник. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия.
Также Путин отметил плодотворную деятельность РПЦ и других христианских конфессий по поддержанию мира и согласия в стране, а также по укреплению моральных и духовных идеалов.
Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, пишет РТ на Русском.
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