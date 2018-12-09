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Владимир Путин потребовал от "Единой России" не отделываться от жалоб людей

9 декабря 2018 10:27
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Владимир Путин потребовал от
Президент подчеркнул, что партия играет особую роль в укреплении суверенитета страны.

Владимир Путин потребовал от "Единой России" не отделываться от жалоб людей общими замечаниями, а работать на результат. Главная задача для "Единой России" – это поддержание авторитета партийцев, считает президент.

Также Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" заявил, что на "Единой России" лежит повышенная ответственность за историческую судьбу народа, благополучие граждан. Президент подчеркнул, что партия играет особую роль в укреплении суверенитета страны, развитии экономики, реализации прорывных проектов.

Глава государства также отметил, что мир находится в состоянии мощной, динамично развивающей трансформации, если вовремя не поймём, что делать и как, отстать можно навсегда, передает Радио Маяк.

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