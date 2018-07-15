Владимир Путин поблагодарил FIFA за доверие
15 июля 2018 09:36
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Владимир Путин поблагодарил FIFA за доверие и заверил, что страна всегда рада видеть гостей, старых и новых друзей, которых стало больше благодаря чемпионату мира по футболу. Об этом российский лидер заявил на открытии гала-концерта в Большом театре.
Одним из результатов ЧМ стало разрушение мифов и предубеждений о России. Владимир Путин подчеркнул, что россияне открыты к общению, дружбе, сотрудничеству и реализации совместных ярких и полезных проектов. ЧМ сегодня завершится финальной встречей. Сборные Франции и Хорватии сыграют на московской арене "Лужники", передает Радио Маяк.
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