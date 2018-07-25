Владелец ТРЦ "Зимняя вишня" знала о неисправности системы пожаротушения
25 июля 2018 09:09
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Владелец торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове знала о неисправности системы пожаротушения, однако не выделила средства на ее ремонт. Это установило следствие, рассказал исполняющий обязанности замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин.
По его словам, сотрудники компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности здания – "Системный интегратор" – предложили владелице привести в порядок противопожарную систему "Зимней вишни". Однако та решила сэкономить порядка 7 миллионов рублей. В результате, когда начался пожар, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена, рассказал Голкин "Коммерсанту".
Пожар в ТЦ произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. По числу жертв он стал одним из крупнейших в России за 100 лет.
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