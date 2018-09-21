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ВЦИОМ назвал число алкоголиков и трезвенников

21 сентября 2018 12:57
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ВЦИОМ назвал число алкоголиков и трезвенников При этом больше всего трезвенников оказалось среди 18–24-летних.
При этом больше всего трезвенников оказалось среди 18–24-летних.

Около 58% россиян выпивают время от времени, в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц, а 40% граждан не пьют вовсе. Таковы результаты опроса, проведенного всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом больше всего трезвенников оказалось среди 18–24-летних — 57%.

В целом два-три раза в месяц употребляют спиртное 14% респондентов, среди мужчин — 23% (против 7% среди женщин), а в различных возрастных группах выше всего эта доля среди 25–34-летних (19%).

Также снизилась доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей. Так, в 2018 году 39% россиян считают алкоголь безвредным напитком при правильной дозировке, тогда как годом ранее 80% придерживались противоположного мнения.

Самым безопасным напитком опрошенные называют вино (51%), на втором месте пиво и водка (по 14%), пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать выпивку. В этом помогла стратегия по профилактике алкоголизма, принятая в 2009 году.

Фото pixabay.com
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