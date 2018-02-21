В петербургском театре выявлены хищения на сумму 45 млн рублей
21 февраля 2018 13:06
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В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в хищении 45 млн рублей, выделенных из бюджета на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра – Театра Европы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Сообщается, что группой лиц «было похищено и присвоено не менее 45 млн рублей», выделенных на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ведется следствие. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, пишут "Известия".
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