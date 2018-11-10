В петербургском гипермаркете произошел пожар площадью почти 5 тыс. кв. м
10 ноября 2018 11:32
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В гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге произошел пожар, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м. Об этом заявил представитель экстренных служб города, пишут "Известия".
«Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. м. Эвакуированы 750 человек», — приводит его слова «РИА Новости».
Инцидент произошел утром в субботу, 10 ноября, на набережной Обводного канала.
По информации телеканала РЕН ТВ, загорелась крыша гипермаркета.
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