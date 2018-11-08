В ночь с 17 на 18 ноября самарцы увидят самый яркий осенний звездопад
8 ноября 2018 09:58
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Метеорный поток Леониды, самый яркий осенний звездопад, можно будет увидеть в небе в ночь на 18 ноября, сообщает ТАСС. При ясной погоде метеоры будут видны невооруженным глазом. Пресс-служба Московского планетария отмечает: «Метеоры возникают, когда в атмосфере Земли сгорают частицы космической пыли. Лучшего всего метеорный поток наблюдать после 00.00 мск, когда созвездие Льва будет высоко над горизонтом».
Метеорный поток Леониды впервые упоминается в хрониках в 901 году. Его источником является комета Темпеля-Туттля, имеющая ядро диаметром 4 км, она обращается вокруг Солнца примерно за 33 года. Самый яркий в истории пришелся на 1833 год, когда жители Земли наблюдали в небе тысячи падающих звезд. Метеоров было столько, что казалось, будто идет снег.
Фото pixabay.com
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