В московском метро снова появятся жетоны
23 августа 2018 11:46
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Московский метрополитен выпустил жетоны с функцией транспортной карты «Тройка». Ограниченное количество проездных монет разыграют на страницах официальных аккаунтов транспорта города в социальных сетях.
«Московский метрополитен выпустил жетоны с чипом электронной транспортной карты «Тройка». Визуально проездные стилизованы под жетоны московского метро, с помощью которых ранее оплачивали проезд», — рассказали в пресс-службе столичного транспорта агентству ТАСС.
Новым проездным можно будет воспользоваться везде, где работает карта «Тройка»: метро, на центральном кольце и на наземном транспорте. Пополнить жетон можно будет в кассах метрополитена и приложении «Метро Москвы», пишут "Известия".
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