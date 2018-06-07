В мае продажи автомобилей в РФ выросли еще на 18%
7 июня 2018 13:07
Комитет автопроизводителей АЕБ сообщает, что в мае текущего года в России было продано 147 525 новых легковых автомобилей и LCV. Авторынок страны вырос на 18% к результату за май 2017 года (125 001 ед.).
За пять месяцев этого года объем продаж на авторынке страны увеличился на 20% в годовом сравнении, с 577 510 до 692 870 ед. авто.
Комментируя данные о продажах новых машин, Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, отмечает, что «этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ритейле в целом, и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля. Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж, и до какой степени», пишет Автосреда.
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