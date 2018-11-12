В конце 2019 г. завершается эксплуатация ракеты-носителя "Союз ФГ"
12 ноября 2018 11:20
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В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а". Об этом сообщил в твиттере генеральный директор Государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
При этом на обоих космодромах (Восточный и Байконур) продолжается эксплуатация ракеты "Союз-2" различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем "Союз МС".
Фото pixabay.com
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