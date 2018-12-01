В автошколах будут учить быстрой езде на автомагистралях
1 декабря 2018 12:35
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После вступления в силу новых правил всех претендентов на получение водительских прав будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешённой скорости в 110 км/ч. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя правления Гильдии автошкол Сергея Лобарёва.
— В скандинавских странах, в Германии в обязательном порядке учат ездить на скорости 100–110 километров в час, так как ученики должны уметь маневрировать и выполнять упражнения на скорости в реальных условиях, — объяснил Лобарёв.
Отмечается, что дороги в России пережили значительные улучшения с момента принятия правил экзаменов, появились автомобильные дороги, которые по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей. И старое ограничение теперь не совсем корректно.
Отмечается, что новая норма — это часть большого проекта по изменению процедуры экзамена и принципов обучения. Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что обновлённый экзамен будет значительно строже и больше направлен в сторону практического вождения.
В рамках изменений, кроме всего прочего, предлагается объединить так называемые "площадку" и "город" в единую часть.
В МВД надеются, что предложенные ими нововведения положительно скажутся на подготовленности водителей, ведь сейчас, по информации ведомства, всего 8% учеников сдают экзамен в ГИБДД с первого раза.
Впрочем, эксперты отнеслись к предложению объединить "площадки" и "города" с меньшим энтузиазмом и усомнились в его практической пользе, пишет Лайф.
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