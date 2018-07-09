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Новости /  В стране  

В Таиланде возобновилась операция по спасению детей из затопленной пещеры

9 июля 2018 09:02
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В Таиланде возобновилась операция по спасению детей из затопленной пещеры Накануне водолазы и военные вывели на поверхность четверых из 12 подростков.
Накануне водолазы и военные вывели на поверхность четверых из 12 подростков.

В Таиланде возобновилась операция по спасению детей и их футбольного тренера из затопленной пещеры Тхам Луанг, сообщает Франс пресс. Накануне водолазы и военные вывели на поверхность четверых из 12 подростков. Детская футбольная команда пропала 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения, передает Радио Маяк.

Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации из пещеры.

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