В Центробанке дали россиянам советы по хранению сбережений
25 декабря 2018 13:35
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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор старается стимулировать граждан хранить свои сбережения в национальной валюте.
По ее словам, каждый россиянин должен сам решать, в чем ему выгоднее хранить сбережения. В свою очередь ЦБ старается сделать так, чтобы гражданам было выгодно хранить деньги в рублях.
«Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы зарплата не съедалась инфляцией. Если этого добьемся, люди будут хранить деньги в рублях. Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте», – сказала Набиуллина и добавила, что это происходит не только в России, но и в других странах.
Также глава ЦБ отметила, что сейчас обсуждаются кредитные каникулы для ипотечников. К примеру, если человек взял ипотеку, а потом попал в сложную жизненную ситуацию, то у него один раз будет возможность получить отсрочку по выплате процентов по кредиту на несколько месяцев. «Но банки пока против», – пояснила Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, специалисты ВЦИОМ в октябре 2018 года провели опрос и выяснили, что большинство россиян хранят деньги в рублях, на втором месте оказались – доллары, а на третьем – евро.
pixabay.com
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