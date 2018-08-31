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В Сочи разрешили отстрел енотов

31 августа 2018 11:12
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В Сочи разрешили отстрел енотов
В национальном парке опасаются, что из-за них под угрозой существование некоторых видов земноводных.

Накануне на заседании в национальном парке Сочи было принято решение отстреливать енотов, чтобы урегулировать их численность, которая в последнее время выросла до более 20 тысяч особей. Как сообщает пресс-служба регионального департамента Минприроды, уничтожение животных будет осуществляться путём любительско-спортивной охоты.

В национальном парке отмечают, что причиной такого решения стало то, что из-за "наглого и боевого нрава зверька сегодня на территории нацпарка практически полностью исчезли тритоны, под угрозой и существование некоторых других земноводных".

Как отмечалось ранее, в числе причин сообщалось то, что эти виды животных являются переносчиками опасных заболеваний — бешенства, чумки и других — и могут нанести урон домашнему хозяйству — к примеру, украв курицу или другую живность.
Уточняется, что самостоятельно предпринимать меры по ликвидации диких животных строго запрещено законом, нарушителям может грозить ответственность по статье "Незаконная охота", пишет Лайф.

Фото pixabay.com

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