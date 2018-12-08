В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
8 декабря 2018 10:59
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В инновационном центре "Сколково" упал прототип аэротакси. Это произошло во время его презентации, пишет Лайф.
Прототип летательного аппарата продержался в воздухе всего несколько секунд с момента старта, затем накренился на один бок и упал в снег. Падение произошло с относительно небольшой высоты, аппарат не повредился. По предварительным данным, подобный прототип стоит около 12 млн рублей.
— На то они и испытания, чтобы такого не было потом, — сказали представители компании-разработчика.
Там заверили, что деньги на производство аэротакси не потеряны, так как инженеры уже проверяли вероятность падения аэротакси.
Видео можно посмотреть здесь.
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