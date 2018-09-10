В Сети опозорили новый клип Киркорова и Баскова
10 сентября 2018 10:49
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Клип за три дня собрал на YouTube почти 3,5 млн просмотров.
Совместный клип российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица» за три дня собрал на YouTube почти 3,5 млн просмотров и более 20,8 тыс. комментариев.
При этом реакция в Сети на фантазию о вражде двух певцов была неоднозначной. Кто-то от души посмеялся над жестким противостоянием звезд, но большинство решили, что клип переходит все границы, пишут "Известия".
Совместный клип российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица» за три дня собрал на YouTube почти 3,5 млн просмотров и более 20,8 тыс. комментариев.
При этом реакция в Сети на фантазию о вражде двух певцов была неоднозначной. Кто-то от души посмеялся над жестким противостоянием звезд, но большинство решили, что клип переходит все границы, пишут "Известия".
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