В Саратове наблюдали "Кровавую луну"
3 июля 2018 13:39
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Минувшей ночью в Саратове наблюдалось небесное явление "Кровавая луна". Фотографию спутника Земли необычного цвета разместили в соцсети, пишет СарБК.
Само название природного чуда вызывает довольно неприятные и даже пугающие ассоциации. Однако по сути, это полное лунное затмение, совпадающее с теми моментами жизни Солнца, когда оно опускается за горизонт или восходит. Изменение окраски связано с особенностями преломления света в атмосфере.
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