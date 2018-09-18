В США охотник бросил товарища во время нападения медведей и сбежал
18 сентября 2018 10:38
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В американском штате Вайоминг два медведя-гризли напали на охотника и его проводника, сообщает WKMG.
Инцидент произошел в лесу Бриджер-Титон.
Отмечается, что житель Флориды Кори Чабон приехал туда ради охоты на оленей-вапити. В качестве сопровождающего с ним в лес отправился 37-летний Марк Аптейн. Мужчины охотились на конях. Чабон применял лук. 13 сентября он сумел подстрелить оленя, однако тушу животного нашли только на следующий день.
При погрузке добычи на лошадь на мужчин напали два медведя.
Чабона один из гризли схватил за ноги и сбросил с лошади. Мужчина выхватил пистолет, но в схватке с хищником выронил его. Затем зверь набросился на Аптейна. В этот момент Чабон сел на лошадь и ускакал подальше от места происшествия.
По его словам, он бросил пистолет Аптейну и отправился в гору, чтобы вызвать помощь, так как телефон ловил только там.
Охотник вызвал экстренные службы и через два часа был эвакуирован в больницу. У него диагностировали травмы руки и ноги.
Тело Аптейна обнаружили 15 сентября в 400 м от места нападения. Медведи не притронулись ни к нему, ни к туше оленя. Пистолет, который Чабон ему оставил, найти не удалось, пишут "Известия".
На следующий день сотрудники лесного хозяйства обнаружили двух крупных гризли –– мать и взрослого детеныша, которые предположительно, и напали на охотников. Животных застрелили.
Фото pixabay.com
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