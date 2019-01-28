В России заработала система быстрых платежей
28 января 2019 09:18
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В России заработала система быстрых платежей, сообщает "Интерфакс". Ранее о запуске проекта с 28 января объявили в Центробанке. Первый месяц система будет функционировать в тестовом режиме. До 28 февраля 12 банков будут работать с ограниченным количеством клиентов. Через месяц предполагается, что будет полный перечень операций для всех клиентов банков, которые присоединятся к системе.
Как отмечает агентство, новая система быстрых платежей позволит гражданам переводить средства по номеру телефону получателя, даже если у них счета в разных банках.
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