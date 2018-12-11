В России выросло число бедных: доход 19 миллионов человек ниже прожиточного минимума
11 декабря 2018 11:59
104
В России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2018 года достигла 19 миллионов человек. Этот показатель на 200 тысяч человек больше, чем в первые два квартала.
По данным Росстата, уровень бедности, то есть число россиян с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, в июле – сентябре составил 12,9 %. В целом, с января по сентябрь уровень бедности составил 13,3 % от численности населения. Согласно проведенному исследованию, этот показатель вырос впервые за два года – в 2017 году он снижался каждый квартал.
Такие показатели не позволят выполнить прогнозы Минэкономразвития, заложенные в бюджете на 2019 – 2021 год, где в базовом сценарии указан уровень бедности – 12,3 %. Согласно второму прогнозу ведомства до 2024 года этот показатель в России должен составлять 11 % по базовому сценарию, пишет «Газета.ru».
По словам экспертов, в этом году улучшить статистику уже не возможно – уровень минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже был увеличен в мае, индексация зарплат бюджетникам также проведена. Кроме того, специалисты продолжают прогнозировать падение доходов россиян, пишет "ФедералПресс".
В майском указе президент Владимир Путин поставил задачу сократить уровень бедности к 2024 году в два раза. В недавнем телеинтервью премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что сейчас правительство разрабатывает план по снижению бедности.
За три года налоги выросли вдвое быстрее зарплат россиян. В 2019 году налоговая нагрузка увеличится за счет роста сбора на имущество и НДС.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
527
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
852
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
775
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
526
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
563
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
851
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1069
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
955
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1348
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1730
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1801
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3014
Мероприятия