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Новости /  В стране  

В России выросло число бедных: доход 19 миллионов человек ниже прожиточного минимума

11 декабря 2018 11:59
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В России выросло число бедных: доход 19 миллионов человек ниже прожиточного минимума
В целом, с января по сентябрь уровень бедности составил 13,3 % от численности населения.

В России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2018 года достигла 19 миллионов человек. Этот показатель на 200 тысяч человек больше, чем в первые два квартала.

По данным Росстата, уровень бедности, то есть число россиян с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, в июле – сентябре составил 12,9 %. В целом, с января по сентябрь уровень бедности составил 13,3 % от численности населения. Согласно проведенному исследованию, этот показатель вырос впервые за два года – в 2017 году он снижался каждый квартал.

Такие показатели не позволят выполнить прогнозы Минэкономразвития, заложенные в бюджете на 2019 – 2021 год, где в базовом сценарии указан уровень бедности – 12,3 %. Согласно второму прогнозу ведомства до 2024 года этот показатель в России должен составлять 11 % по базовому сценарию, пишет «Газета.ru».
По словам экспертов, в этом году улучшить статистику уже не возможно – уровень минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже был увеличен в мае, индексация зарплат бюджетникам также проведена. Кроме того, специалисты продолжают прогнозировать падение доходов россиян, пишет "ФедералПресс".
В майском указе президент Владимир Путин поставил задачу сократить уровень бедности к 2024 году в два раза. В недавнем телеинтервью премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что сейчас правительство разрабатывает план по снижению бедности.

За три года налоги выросли вдвое быстрее зарплат россиян. В 2019 году налоговая нагрузка увеличится за счет роста сбора на имущество и НДС.


Фото pixabay.com
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