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В России выплаты по ОСАГО могут увеличить до двух миллионов

21 марта 2019 13:11
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В России выплаты по ОСАГО могут увеличить до двух миллионов
Правительство РФ предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза.

Российское правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тыс. рублей до двух миллионов рублей. Соответствующие изменения могут вступить в силу уже с начала 2020 года.

Отмечается, что речь идет о возмещении ущерба после ДТП со смертельным исходом. В настоящее время компенсация в 2 млн рублей устанавливается только в том случае, если пассажир погиб в общественном транспорте, на легковые же автомобили это не распространяется.

Помимо этого водителям могут разрешить устанавливать на авто телематические устройства, они позволят страховым компаниям фиксировать манеру езды и после привязывать ее к стоимости полиса, пишет "ФедералПресс".

На сегодняшнем заседании президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит эти поправки. В случаи принятия изменений они могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года, пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, страховые компании назвали регионы с самым высоким ростом тарифов по ОСАГО. Лидером повышения стала Ивановская область, где средняя стоимость ОСАГО возросла на 17 %, при этом в Дагестане цена снизилась на 16,5 %.

Фото pixabay.com

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