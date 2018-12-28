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Новости /  В стране  

В России ввели наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги

28 декабря 2018 12:45
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В России ввели наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги Теперь нарушителям нормы будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Теперь нарушителям нормы будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 декабря.

Теперь нарушителям нормы будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.

Компаниям-организаторам будет полагаться денежное наказание от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

За повторное нарушение запланировано более строгое взыскание: для граждан штраф составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Отмечается, что инициатива направлена на то, чтобы уберечь детей от участия в несанкционированных акциях ради их собственной безопасности.

Как ранее пояснил «Известиям» автор инициативы Евгений Ревенко, законопроект не ограничивает право людей на протест и направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей «грязной работой».

pixabay.com
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