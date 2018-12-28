В России ввели наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги
28 декабря 2018 12:45
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 декабря.
Теперь нарушителям нормы будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.
Компаниям-организаторам будет полагаться денежное наказание от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
За повторное нарушение запланировано более строгое взыскание: для граждан штраф составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.
Отмечается, что инициатива направлена на то, чтобы уберечь детей от участия в несанкционированных акциях ради их собственной безопасности.
Как ранее пояснил «Известиям» автор инициативы Евгений Ревенко, законопроект не ограничивает право людей на протест и направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей «грязной работой».
pixabay.com
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