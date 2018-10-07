В России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей
7 октября 2018 10:22
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Их использование для новых машин будет обязательным с 1 ноября будущего года.
Нововведения также упрощают действия автовладельцев при замене двигателя. Новые правила разрешают ставить автомобиль на учет по временному удостоверению личности, а не только по паспорту, пережает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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