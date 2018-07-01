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В России вступили в силу новые поправки в ПДД

1 июля 2018 10:24
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В России вступили в силу новые поправки в ПДД
Фактически, под ограничения попадают такие модели, как «Жигули» и «Лада Самара».

С 1 июля в России вступает в силу новая редакция правил дорожного движения (ПДД), которая вводит знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Новый указатель ограничивает въезд в такую зону для транспорта с грязным выхлопом, пишет «Коммерсант».

Нововведения коснутся владельцев автомобилей класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». Знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» запрещает движение автомобилей с экономическим классом ниже указанного указателем значения. Информационная табличка «Экологический класс транспортного средства» будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Предполагается, что ограничения будут вводиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой, а исполнение будет контролироваться инспекторами ДПС и дорожными камерами. Номера машин будут сверять с базой данных МВД, в которую занесена информация об экологическом классе ТС. Штраф за несоблюдение требований составит 500 рублей.

Фактически, под ограничения попадают такие модели, как «Жигули» и «Лада Самара». Однако на данный момент новые знаки существуют только на бумаге, так как технические требования до сих пор не закреплены в ГОСТах, отмечает «Коммерсант».

Всего летом вводятся пять новых знаков: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей».

1 июня вступил в силу ГОСТ с новыми видами дорожной разметки – теперь все основные виды дорожной маркировки могут быть как белого, так и желтого цвета, вводится синяя разметка и маркировка, обозначающая разворот, пишут "Известия".
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