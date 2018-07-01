В России вступили в силу новые поправки в ПДД
1 июля 2018 10:24
195
С 1 июля в России вступает в силу новая редакция правил дорожного движения (ПДД), которая вводит знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Новый указатель ограничивает въезд в такую зону для транспорта с грязным выхлопом, пишет «Коммерсант».
Нововведения коснутся владельцев автомобилей класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». Знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» запрещает движение автомобилей с экономическим классом ниже указанного указателем значения. Информационная табличка «Экологический класс транспортного средства» будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.
Предполагается, что ограничения будут вводиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой, а исполнение будет контролироваться инспекторами ДПС и дорожными камерами. Номера машин будут сверять с базой данных МВД, в которую занесена информация об экологическом классе ТС. Штраф за несоблюдение требований составит 500 рублей.
Фактически, под ограничения попадают такие модели, как «Жигули» и «Лада Самара». Однако на данный момент новые знаки существуют только на бумаге, так как технические требования до сих пор не закреплены в ГОСТах, отмечает «Коммерсант».
Всего летом вводятся пять новых знаков: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей».
1 июня вступил в силу ГОСТ с новыми видами дорожной разметки – теперь все основные виды дорожной маркировки могут быть как белого, так и желтого цвета, вводится синяя разметка и маркировка, обозначающая разворот, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
374
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2016
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
697
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
781
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
210
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
144
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
351
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1313
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2520
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
133
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
514
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
803
Мероприятия