В России впервые оценили стоимость всей нефти и газа в стране
14 марта 2019 11:15
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Министерство природных ресурсов и экологии России впервые оценило стоимость полезных ископаемых в стране. Так, запасы нефти оцениваются в 39,6 трлн рублей, природного газа — в 11,3 трлн рублей.
Первая оценка дана на конец 2017 года. Далее она будет актуализироваться ежегодно, пишет РБК.
Минприроды также оценило запасы коксующегося угля (почти в 2 трлн рублей), железной руды (808 млрд рублей), алмазов (505 млрд рублей) и золота (480 млрд рублей). Общая стоимость всех ресурсов составляет 55,2 трлн рублей (60% ВВП за 2017 год).
В конце февраля министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.ру» рассказал, что запасы нефть в России сформированы на 30 лет вперед, газа — на 100. По его словам, главный вопрос на сегодняшний день заключается в том, с какой скоростью следует монетизировать эти запасы.
По итогам 2018 года Россия достигла рекордного показателя по добыче нефти — 10,7 млн баррелей в сутки. Эти результаты позволили обогнать Саудовскую Аравию, которая добывает 7,69 млн баррелей. Первое место по-прежнему занимают США с показателем 11,66 млн баррелей в сутки, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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