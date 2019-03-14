Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 14 марта, 15:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 65.59
-0.18
EUR 74.02
-0.05
Искать
Новости /  В стране  

В России впервые оценили стоимость всей нефти и газа в стране

14 марта 2019 11:15
159
В России впервые оценили стоимость всей нефти и газа в стране
Первая оценка дана на конец 2017 года.

Министерство природных ресурсов и экологии России впервые оценило стоимость полезных ископаемых в стране. Так, запасы нефти оцениваются в 39,6 трлн рублей, природного газа — в 11,3 трлн рублей.
Первая оценка дана на конец 2017 года. Далее она будет актуализироваться ежегодно, пишет РБК.

Минприроды также оценило запасы коксующегося угля (почти в 2 трлн рублей), железной руды (808 млрд рублей), алмазов (505 млрд рублей) и золота (480 млрд рублей). Общая стоимость всех ресурсов составляет 55,2 трлн рублей (60% ВВП за 2017 год).

В конце февраля министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.ру» рассказал, что запасы нефть в России сформированы на 30 лет вперед, газа — на 100. По его словам, главный вопрос на сегодняшний день заключается в том, с какой скоростью следует монетизировать эти запасы.

По итогам 2018 года Россия достигла рекордного показателя по добыче нефти — 10,7 млн баррелей в сутки. Эти результаты позволили обогнать Саудовскую Аравию, которая добывает 7,69 млн баррелей. Первое место по-прежнему занимают США с показателем 11,66 млн баррелей в сутки, пишут "Известия".


Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
949
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
281
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
561
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
820
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
823
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
811
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1158
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1284
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
571
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
794
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1247
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1000
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ
В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные