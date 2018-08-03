В России в 2018 году предотвращено 19 терактов
3 августа 2018 12:00
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В России за первые шесть месяцев 2018 года предотвращено 19 террористических актов. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщил заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
Он подчеркнул, что атаки удалось предотвратить на стадиях приготовления и покушения, передает ТАСС.
18 февраля заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин сообщил, что в 2017 году в России удалось предотвратить 25 терактов, в том числе готовящуюся атаку во время Кубка конфедераций по футболу.
Кроме того, въезд на территорию страны запретили более 17,5 тыс. иностранцам, которые подозреваются в терроризме.
Сотрудники спецслужб пресекли деятельность более 50 тайных террористических ячеек. Задержано более тысячи бандитов. 90 боевиков были ликвидированы, поскольку оказали сопротивление, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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