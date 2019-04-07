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В России ужесточили требования к автошколам

7 апреля 2019 10:35
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В России ужесточили требования к автошколам
Но массовой замены ранее выданных заключений не потребуется.

Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

"Седьмого апреля 2019 года вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и выдаче заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы", - сообщили РИА Новости в ГИБДД.
Наличие согласованных с ГИБДД программ обучения водителей и заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы становится обязательным условием для работы автошкол. При этом ранее согласованные программы после вступления в силу приказа повторному согласованию не подлежат.
Заключения о соответствии учебно-материальной базы будут выдаваться автошколам после проверки специалистами ГИБДД. Наличие официального сайта у автошкол - обязательное условие для получения заключения. В ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку. Срок действия заключений - пять лет с даты выдачи.

Обследование будет проводиться только в случае получения организацией лицензии на обучение, продления ранее истекшего заключения, реализации новых программ обучения и изменения количества мест ведения образовательной деятельности и (или) их местонахождения. Таким образом, массовой замены ранее выданных заключений не потребуется.
Если инспекторы ГИБДД в ходе обследования найдут несоответствия учебно-материальной базы требованиям, то повторная проверка будет проводиться в течение шести месяцев, и осуществляться она будет только в части выявленного несоответствия.
Информация об автошколах, которые согласуют программы обучения и получат заключения о соответствии материальной базы, будет размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции.
Приказы были подписаны министром внутренних дел 4 февраля, пишет РИА Новости.


Фото pixabay.com

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