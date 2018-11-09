В России сильно ограничат мобильные денежные переводы
9 ноября 2018 10:38
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Крупные денежные переводы и покупки с мобильного счета от 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный финансовый контроль. Это же касается и почтовых переводов от 100 тыс. руб. Все подобные операции будут жестко отслеживаться и регулироваться.
Законопроект, внесенный в Госдуму, разработан, чтобы оптимизировать обязательный финансовый контроль, а именно – уточнить для организаций и операций разного типа разные лимиты.
Мобильные переводы отслеживает сам оператор, поскольку уверен, что перевод может совершать только сам человек, на которого зарегистрирован номер.
Эксперты уверены, что такое нововведение может снизить темп роста мобильных денежных переводов. Хотя операторы, наоборот, стараются улучшить ситуацию и поддержать желания абонентов. В сентябре этого года они отменили комиссию за денежные операции с мобильными счетами. Например, за перевод с номера на номер, пишет iphones.ru.
Фото pixabay.com
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