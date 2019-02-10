В России сегодня отмечают День дипломатического работника

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10 февраля 1549 года впервые был упомянут Посольский приказ, когда царь Иван Грозный поручил думному дьяку Ивану Висковатому "посольское дело вести", напоминает ТАСС.Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню дипломата отметил, что международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, передает Радио Маяк. Необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, заявил российский лидер.pixabay.com