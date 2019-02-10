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В России сегодня отмечают День дипломатического работника

10 февраля 2019 12:25
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В России сегодня отмечают День дипломатического работника Дипломатов поздравил Владимир Путин.
Дипломатов поздравил Владимир Путин.

10 февраля 1549 года впервые был упомянут Посольский приказ, когда царь Иван Грозный поручил думному дьяку Ивану Висковатому "посольское дело вести", напоминает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню дипломата отметил, что международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, передает Радио Маяк. Необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, заявил российский лидер.


pixabay.com
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