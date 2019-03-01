В России с 1 марта вступают в силу сразу несколько изменений
1 марта 2019 09:10
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В России с 1 марта вступают в силу сразу несколько изменений. В частности, аварийно-диспетчерские службы в ЖКХ начинают работать по новым стандартам. Теперь управляющие организации и товарищества собственников недвижимости будут обязаны соблюдать определённый временной регламент при ликвидации аварийных ситуаций. Так, засор канализации или мусоропровода необходимо будет устранить в течение двух часов после подачи заявки.
C пятницы начинают работать новые правила строительства домов на дачных участках. Собственники предназначенных для индивидуального жилищного строительства участков должны, прежде всего, получить разрешение на проведение работ, а затем – на ввод объекта в эксплуатацию. Бань, гаражей, теплиц или беседок это не касается: речь идет только о жилых строениях.
С первого дня марта российским сельхозпроизводителям улучшат условия страхования убытков. Теперь аграрии смогут получить выплаты, даже если потери урожая небольшие.
Кроме того, страховщики будут выплачивать компенсацию за животных, которых пришлось отправить на убой из-за, например, опасного заболевания – ведь в таких случаях приходится избавляться даже от здорового поголовья. Размер безусловной франшизы теперь – от 10 до 50%, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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