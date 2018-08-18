В России разработали стандарт школьной формы
18 августа 2018 12:35
189
Эксперты проследят за качеством одежды, которая ежедневно контактирует с кожей юных россиян. Ткань должна быть плотной, хорошо поглощать влагу, не растягиваться и быть устойчивой к образованию катышков.
Роскачество подготовило проект ГОСТа школьной формы, который может быть утверждён уже в 2019 году. Как сообщают "Известия", в основу документа легли строгие требования по безопасности одежды для школьников. Речь идёт о таких параметрах, как воздухопроницаемость и влагопоглощаемость ткани . Это поможет избежать так называемого эффекта скафандра, характерного для некачественной продукции.
В документ также включены некоторые качественные характеристики ткани, из которой рекомендуется шить брюки, сарафаны и рубашки "на каждый день". Эксперты проследят за прочностью одежды, способностью образовывать катышки и растягиваться после стирки.
Напомним, что ранее эксперты проверили школьную форму, которая широко представлена на российском рынке. В лабораторию попало 62 пары школьных брюк стоимостью от 500 до 3890 рублей. Большая часть образцов была сшита в России, но были и брюки из Бангладеша, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана. Одежда оценивалась по 60 параметрам, в том числе качество пошива, прочность, способность ткани "дышать" и впитывать влагу. Оказалось, что брюки шести торговых марок соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
533
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1084
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
834
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1457
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1247
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1274
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
639
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
449
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1838
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1842
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3458
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2610
Мероприятия