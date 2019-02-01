В России работу губернаторов будут оценивать по долгам в сфере ЖКХ
1 февраля 2019 13:00
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Минэкономразвития РФ предлагает оценивать деятельность региональных властей по оплате местными бюджетными организациями счетов за энергоресурсы. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство.
Согласно документу, работа губернаторов будет считаться успешной, если МУПы, ГУПы и другие бюджетные организации будут вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Большинство экспертов поддержали такую инициативу, но добавили, что этот критерий необходимо расширить за счет других категорий неплательщиков.
Добавим, что на сегодняшний день общий объем долгов за ЖКУ составляет 1,3 триллиона рублей.
Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что такая мера уже давно назрела в связи с тем, что власти часто уклоняются от решения вопросов о задолженностях за ЖКУ, поясняя, что это споры хозяйствующих субъектов, пишут «Известия».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, широкий общественный резонанс получила новость о том, что жителям Чечни спишут долги за газ. Отмечалось, что сумму в 9 млрд рублей взыскивать просто безнадежно. Чиновники из других регионов начали просить об аналогичных послаблениях.
Фото pixabay.com
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