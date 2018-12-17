Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре дешевле всего стать зайчиком, дороже всего – волком
В Самаре дешевле всего стать зайчиком, дороже всего – волком
«Жигулевский известковый завод» может потерять свой карьер в нацпарке «Самарская Лука»
«Жигулевский известковый завод» может потерять свой карьер в нацпарке «Самарская Лука»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Ассоциацией инновационных регионов России.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Ассоциацией инновационных регионов России.
В Самаре появился еще один драмтеатр Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской.
В Самаре появился еще один драмтеатр
В Самаре могут отказаться от нового трамвайного маршрута Его запустили в начале ноября..
В Самаре могут отказаться от нового трамвайного маршрута
Стартовал новый поезд по маршруту Самара – Казань
Стартовал новый поезд по маршруту Самара – Казань
Автолюбители подали иск против KIA и Hyundai из-за самовозгорающихся двигателей
Автолюбители подали иск против KIA и Hyundai из-за самовозгорающихся двигателей
В Самарской области будут использовать не только энергию воды, но и солнца
В Самарской области будут использовать не только энергию воды, но и солнца
сегодня  Понедельник, 17 декабря, 13:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/12:
USD 66.43
0.18
EUR 75.39
0
Искать
Новости /  В стране  

В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю

17 декабря 2018 09:57
153
В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю
Такое предложение поможет повысить уровень жизни детей в неполных семьях.

В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети. С таким предложением выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает 17 декабря RT.

По ее словам, такое предложение поможет повысить уровень жизни детей в неполных семьях и защитит их интересы. Волынец также отметила, что выплата алиментов должна производиться до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. При этом плательщик освобождается от алиментов, если получатель устроится на работу, пишут "Известия".

9 октября сообщалось, что правительство России одобрило законопроект, предлагающий отменить отсрочку от призыва на военную службу для должников по алиментам.

pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1663
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
630
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
999
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
899
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
616
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
602
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1146
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1015
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1392
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1785
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1873
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3092
Весь список

Мероприятия
Светлана Галактионова стала гостем ДК на площади Кирова
Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет
В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные