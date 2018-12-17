В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю
17 декабря 2018 09:57
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В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети. С таким предложением выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает 17 декабря RT.
По ее словам, такое предложение поможет повысить уровень жизни детей в неполных семьях и защитит их интересы. Волынец также отметила, что выплата алиментов должна производиться до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. При этом плательщик освобождается от алиментов, если получатель устроится на работу, пишут "Известия".
9 октября сообщалось, что правительство России одобрило законопроект, предлагающий отменить отсрочку от призыва на военную службу для должников по алиментам.
pixabay.com
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