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В России предложили изменить правила техосмотра

9 ноября 2018 09:12
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В России предложили изменить правила техосмотра
Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных категорий автомобилей.

В России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, согласно которой регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большими пробегами будут проходить технический осмотр чаще. Об этом рассказал представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов газете «Коммерсантъ».

По его словам, сейчас в стране создается сервис, который позволил бы создать «индивидуальную программу» техосмотра для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге и многом другом. В итоге у транспортного средства создается «хорошая» или «плохая» история, от которой и будет зависеть частота прохождения ТО и его стоимость.

«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных категорий автомобилей. Например, обычному автомобилю техосмотр достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», — пояснил Ионов.

Он добавил, что ряд операторов ТО уже поддерживают такие предложения.

Сейчас в России техосмотр не проходят новые авто возрастом до трех лет, далее в промежутке до семи лет проверки надо проходить каждые два года, а после этого ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят ТО каждые шесть месяцев, пишут "Известия".


Фото pixabay.com

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