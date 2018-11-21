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Новости /  В стране  

В России появится программа по освоению Луны

21 ноября 2018 12:19
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В России появится программа по освоению Луны
Первая высадка российских космонавтов на Луну с двухнедельной миссией планируется после 2030 года.

В России будет разработана новая государственная программа по освоению Луны. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты, сообщает «РИА Новости».

Ранее 20 ноября стало известно, что японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует отправить исследовательскую экспедицию к лунному полюсу в 2023 году для подтверждения наличия там воды.

За день до этого, 19 ноября генеральный конструктор пилотируемых комплексов ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин сообщил, что в России разработали транспортный космический корабль повышенной грузоподъемности. По словам конструктора, выводить корабль на околоземную орбиту будет ракета-носитель «Союз-2.1», пишут "Известия".

По поводу планов освоения Луны Микрин отметил, что первая высадка российских космонавтов на Луну с двухнедельной миссией планируется после 2030 года.


Фото pixabay.com
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