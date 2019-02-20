В России появится новый показатель качества жизни
20 февраля 2019 12:56
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В России качество жизни будут оценивать исходя из минимального потребительского бюджета (МПБ). Новый показатель, предложенный Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), обсуждает рабочая группа при министерстве труда, пишет ФедералПресс.
От прожиточного минимума он будет отражать реально необходимые расходы россиян для нормальной жизни, такие как стоимость набора продуктов, аренда жилья, услуги ЖКХ, расходы на образование и досуг. Предполагается, что в дальнейшем минимальный потребительский бюджет станет основой для расчета минимальной зарплаты.
«Прожиточный минимум обеспечивает лишь физиологическое выживание, его нынешний размер унизительно низок. В перспективной же социально-экономической политике с опорой на средний класс целесообразно использовать МПБ, размер которого может удовлетворить реальные потребности россиян», – отмечает профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Оксана Петюкова.
По оценкам Федерации независимых профсоюзов России, сумма МПБ должна достигать 39 тысяч рублей.
Разработка методики исчисления МПБ предусмотрена соглашением между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2018 – 2020 годы. Законодательное рассмотрение инициативы начнется после проработки предложения в Минтруде, пишут «Известия» со ссылкой на источник в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Фото: pixabay.com
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