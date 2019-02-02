В России подсчитали ущерб для экономики от злых начальников
2 февраля 2019 10:55
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Экономика России теряет около $2 млрд ежегодно из-за грубых руководителей, к таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики. Об итогах их исследования пишет в субботу, 2 февраля, «Коммерсант».
Под враждебным или агрессивным поведением начальника специалисты ВШЭ подразумевали постоянное унижение подчиненных, их подавление, оскорбления и грубое обращение.
Согласно опросу, с такими руководителями так или иначе сталкивались 56% опрошенных. Чаще всего их заставляли делать рутинную и неквалифицированную работу (24%), ставили их перед фактом нововведений без предварительного обсуждения (23%), устраивали «публичные порки» (22%), обманывали (19%) и игнорировали их мнения и идеи (19%).
Как правило, сотрудникам после такого обращения хотелось сменить работу (33%), а многие даже сразу начинали поиски (27%). Остальные выжидали (20 %), обращались к кому-то за помощью и поддержкой (19%) или старались меньше работать (16%).
Исследование показало, что на грубое начальство чаще жалуются женщины, которыми руководят также женщины. Работающие под руководством мужчин респондентки сталкиваются с агрессией реже других опрошенных, пишут "Известия".
По данным издания, в США ущерб для экономики от грубых руководителей составляет ежегодно около $24 млрд. Отмечается, что если проблемы с враждебным поведением на работе сопоставимы в США и России, то нижняя граница потерь в РФ от него, исходя из соотношения ВВП двух стран,— порядка $2 млрд в год.
Фото pixabay.com
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