В России определять родителей-одиночек хотят по-новому
15 января 2019 13:30
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Россиян предлагается признавать родителями-одиночками в том случае, если они в течение года и более не получают алименты. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила, что такое обращение направлено в Минтруд.
В документе указывается, что если второй родитель продолжительное время не платит алименты, то другому родителю будет присвоен статус одиночки. Кроме того, неплательщиков алиментов предлагается лишать родительских прав.
Тем не менее, неплательщик сможет вернуть себе родительские права, если начнет выплачивать алименты и полностью погасит задолженность, пишет RT.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, костромские депутаты предлагали упростить для родителей-одиночек прием детей в детские сады. До настоящего момента никаких льгот по этому вопросу они не имеют. Между тем, мало у кого из них есть возможность с кем-то оставить ребенка, чтобы выйти на работу.
pixabay.com
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