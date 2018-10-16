В России начинается второй этап Пробной переписи населения
16 октября 2018 09:50
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С 16 по 31 октября прошедшие специальное обучение переписчики совершат обход жилых помещений и опрос населения в 10 пилотных районах: от Командорских островов у берегов Камчатки до Великого Новгорода и от Санкт-Петербурга до Приэльбрусья.
Стартующий второй этап Пробной переписи населения 2018 года (ППН-2018) станет самым масштабным в истории России. В нем примет участие рекордное число респондентов – более 550 тысяч человек в 10 пилотных районах. Пробная перепись 2008 года затронула не более 300 тысяч человек в трех регионах страны. В настоящее время во всех пилотных районах завершено обучение переписного персонала.
На первом, всероссийском, этапе Пробной переписи населения – с 1 по 10 октября – любой житель России мог пройти интернет-перепись на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Во время второго этапа ППН-2018 – с 16 по 31 октября – переписчики в пилотных районах опросят тех, кто не смог принять участие в интернет-переписи
Впервые в число пилотных районов Пробной переписи населения включены отдаленные и труднодоступные территории. В них перепись будет проведена в обычные сроки – в октябре. Всероссийская перепись населения 2010 года прошла в отдаленных и труднодоступных районах страны в другие сроки.
Кроме того, во время второго этапа ППН-2018 будут использоваться планшетные компьютеры. Ими оснастят переписной персонал в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Переносные компьютеры, а также интернет-перепись – это технические новинки Пробной переписи населения 2018 года.
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